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Кабаре в усадьбе: «Бесстыжие»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Настоящее кабаре — это не глянцевое шоу с перьями, а чистый рок-н-ролл XIX века: хулиганский, дерзкий и абсолютно свободный. В программе «Бесстыжие» группа «Boudoir Trickster» выбивает искры из привычных жанров, сталкивая классический аккордеон и кахон с сочным джазом, взрывным панком и плотным электронным битом. Хиты Parov Stelar, Katzenjammer и пронзительные баллады превратятся в хлесткие музыкальные новеллы о человеческих страстях, сыгранные на грани иронии, гротеска и откровенной драмы. В камерных залах усадьбы XVIII века под мягкое мерцание свечей развернется живой, пульсирующий манифест чувственности, где сотрется грань между сценой и залом. Будут угощать изысканным вином, а ты приводи близких и надевай всё самое красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.

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