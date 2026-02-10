Настоящее кабаре — это не глянцевое шоу с перьями, а чистый рок-н-ролл XIX века: хулиганский, дерзкий и абсолютно свободный. В программе «Бесстыжие» группа «Boudoir Trickster» выбивает искры из привычных жанров, сталкивая классический аккордеон и кахон с сочным джазом, взрывным панком и плотным электронным битом. Хиты Parov Stelar, Katzenjammer и пронзительные баллады превратятся в хлесткие музыкальные новеллы о человеческих страстях, сыгранные на грани иронии, гротеска и откровенной драмы. В камерных залах усадьбы XVIII века под мягкое мерцание свечей развернется живой, пульсирующий манифест чувственности, где сотрется грань между сценой и залом. Будут угощать изысканным вином, а ты приводи близких и надевай всё самое красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века.