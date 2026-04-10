Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Живой вокал, чувственная хореография, игра света и тени и энергия, которую невозможно объяснить словами. Здесь каждый номер — маленькая история, каждый взгляд — приглашение, каждая минута — чистое искусство соблазна. Билет даёт право на 10% скидку на кухню и бар до конца вечера.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи