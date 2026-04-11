Пластический спектакль, который захватывает воображение и погружает в глубины человеческой силы и эмоций. Кто такой этот загадочный Паркинсон? Может, убийца, спустивший курок? Или шутник, поставивший таймер с обратным отсчётом на игрушечную бомбу? А что, если это Божье благословение, позволяющее начать ценить каждый миг, каждое движение кончиков пальцев и каждое слово, которое получилось сказать близкому человеку? Его величество Паркинсон входит без стука, случайно оказываясь там, где его точно не ждут. К его приходу не готовятся, а в первые минуты часто не замечают. Ни Сальвадор Дали, ни Муххамед Али, ни Майкл Джей Фокс не были готовы к тому, что им диагностируют болезнь Паркинсона. Вероятно, что вообще никто к этому не готов. Тем не менее, такая болезнь есть, и она может поразить. Каково это: осознать, что мышцы, о существовании которых ты раньше и не задумывался, теперь отказываются выполнять привычные и банальные команды мозга? Как жить дальше? Чтобы поразмышлять об этом на сцене, здесь использовали хореографию. Ты можешь согласиться, что это искусство лучше других подходит для исследования движения. Конечно, только этим не обошлось — но без спойлеров. Пусть это узнаешь ты — дорогой зритель.