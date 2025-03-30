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Jivamukti Yoga

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+

Про событие

Дживамукти Йога + музыкальный live. Тебя ждёт сбалансированная работа с асанами, дыхательными техниками, намерением, медитацией. В результате прорабатываются все аспекты: здоровье физического тела; выравнивается ментальное состояние; появляется намерение на постановку новых задач и силы на их решение. Класс сопровождается звучанием живых флейт и тибетских чаш, а также виниловым сетом. Необходимо взять с собой коврик и прийти уже в форме (но для особого случая в зале будет ширма).

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