Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звёзд и комет знаменитого Московского Планетария. В этот вечер каждый из зрителей сможет по-настоящему перенестись в другие миры и пространства. Любимые мелодии, яркие джазовые импровизации Джазовый оркестр «Альянс» возвысят зрителей над землёй, а чарующий голос Алисы Коковой окутает особым волшебством и магией. Под падающими звёздами будут загаданы тысячи желаний, а также прозвучат такие композиции, как «Moon River» (Лунная река), «When you wish upon a star» (Когда ты загадываешь желание) и другие. В стоимость билета включено посещение уникального Музея Урании, названного в честь Музы астрономии. Увидеть небесные светила, макет Солнечной системы, коллекцию метеоритов и не только можно с 19:00 до 20:00