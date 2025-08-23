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NDONNA — проект джазовой гитаристки и композитора Анастасии Донна. Анастасия Донна — мелодичный архитектор современного джаза. Выступая регулярно в джаз-клубах Италии и Германии, Анастасия впитывает лучшие традиции европейского джаза и транслирует их на отечественной сцене. Состав: Ани Минасян - вокал, Полина Белан - контрабас, Анастасия Донна - гитара.
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