ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ndonna Trio

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

NDONNA — проект джазовой гитаристки и композитора Анастасии Донна. Анастасия Донна — мелодичный архитектор современного джаза. Выступая регулярно в джаз-клубах Италии и Германии, Анастасия впитывает лучшие традиции европейского джаза и транслирует их на отечественной сцене. Состав: Ани Минасян - вокал, Полина Белан - контрабас, Анастасия Донна - гитара.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста