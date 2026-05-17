Её голос, обаяние и лёгкий юмор превращают любой концерт в сверкающее шоу, полное искр и радости. На сцене — живая музыка в исполнении джаз-бэнда с яркой духовой секцией, создающей тот самый тёплый, настоящий звук. Услышав его невозможно усидеть на месте. В программе — любимые джазовые стандарты, неожиданные музыкальные сюрпризы и специальные гости — блестящая электро-дива Ирина Олифер и зажигательный Postmodern Band. Великолепное настроение гарантировано. Концерт проходит в уютном пространстве «Дом винтажной музыки»: зрители располагаются за столиками, заказывают еду и напитки, наслаждаются вечером без спешки — красиво, вкусно и с удовольствием. До начала концерта и в антракте можно заглянуть в Музей с уникальной коллекцией винтажных проигрывателей — маленькое путешествие во времени в комплекте с билетом. Сбор гостей в 19:00 Начало шоу в 19:30