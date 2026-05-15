Вечер, вдохновлённый знаменитой книгой Рэя Бредбери «вино из одуванчиков» — повестью о лете как о драгоценном состоянии души. В старинной усадьбе вместе с Jazz Reflection откупорят собственное «вино из одуванчиков», созданное из лучших ингредиентов: шёпота морского прибоя и португальской босса-новы, тонкого кружева джазовых импровизаций, чувственного блюза, солнечной самбы и горячих латинских ритмов. Авторские композиции на русском языке придадут вечеру особую интонацию сезона — вкус яркого, живого и долгожданного московского лета. Jazz Reflection — группа виртуозных музыкантов из России, Кубы и Болгарии, которые виртуозно переосмысливают джазовые традиции, создавая стильное и эмоциональное звучание. Их вокалистка обладает глубоким, проникновенным тембром, вызывающим ассоциации с классическими голосами соул-исполнительниц. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.