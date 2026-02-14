Романтический вечер в честь Дня Святого Валентина. Тебя ждёт джазовый концерт в окружении подлинных шедевров двух великих художников! В уютной атмосфере старинной усадьбы прозвучат всеми любимые «I wanna be loved by you», «Putting On The Ritz», «Tea For Two», «All of me» и многие другие наполненные трепетом любовные композиции. Джаз-бенд Good Old Dixieland («Старый Добрый Диксиленд») — это весёлое представление в стиле теа-джаза начала XX века (так в те годы сокращали «театрализованный джаз»). В шоу-оркестре задействованы артисты, которые не только играют на инструментах, но и ведут шоу, взаимодействуют со зрителями, устраивают состязания и «батлы», исполняют номера музыкальной эксцентрики, например, на бис контрабасист залезает на свой контрабас и балансирует под аплодисменты зала! Репертуар Good Old Dixieland – это хиты американского довоенного джаза (горячего джаза), из программ Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Натана Кинг Кола и многих других.