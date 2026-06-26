Концерт, где каждая нота будет звучать в гармонии с величественными картинами космоса, создавая уникальный синтез музыки и визуального искусства. Огромные панорамные экраны, заполнившие всю стену, перенесут тебя в захватывающий мир космических пейзажей, наполняя пространство магией и атмосферой, способной тронуть самые глубокие струны души. В этот джазовая группа Lush Life исполнит программу, включающую в себя джазовые стандарты, широко известные зрителю в исполнении Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Jane Monheit, Norah Jones, George Benson и других, песни из бродвейских мюзиклов 40-60х годов, а также редкие атмосферные и пронзительные композиции. Ты сможешь насладиться многообразием джазовых мелодий, которые словно танцуют среди звезд, отражая всю палитру человеческих эмоций — от радости до меланхолии, от страсти до покоя.