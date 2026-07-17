Уникальный музыкальный вечер. В программе — культовые джазовые композиции, ставшие неотъемлемой частью кинематографа XX–XXI веков, а также авторские произведения артистов. В программе прозвучат редкие и популярные темы Телониуса Монка, Ричи Коула, Фрэнка Фостера, а также песни Коула Портера, Джимми Макхью, Хоши Кармайкла, знакомые по культовым фильмам. Этот вечер — погружение в атмосферу свободы, импровизации и чистого звука. Джаз, кино, летняя ночь и сцена, где рождается магия. Открытие дверей — 16:00 Начало концерта — 16:30 P.S. Организатор имеет право перенести концерт под крышу по техническим причинам или из-за погодных условий.