ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Джаз под открытым небом

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 9000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Уникальный музыкальный вечер. В программе — культовые джазовые композиции, ставшие неотъемлемой частью кинематографа XX–XXI веков, а также авторские произведения артистов. В программе прозвучат редкие и популярные темы Телониуса Монка, Ричи Коула, Фрэнка Фостера, а также песни Коула Портера, Джимми Макхью, Хоши Кармайкла, знакомые по культовым фильмам. Этот вечер — погружение в атмосферу свободы, импровизации и чистого звука. Джаз, кино, летняя ночь и сцена, где рождается магия. Открытие дверей — 16:00 Начало концерта — 16:30 P.S. Организатор имеет право перенести концерт под крышу по техническим причинам или из-за погодных условий.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста