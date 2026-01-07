Промокод КАВЁР даёт 10% скидку Погрузись в чарующий мир рождественского джаза вместе с Gabriel Bhiggest — вокалистом и музыкантом международного уровня, чьи выступления покорили сцены Европы и других стран мира. Концерты Габриэля — это не только сильный вокал и безупречное мастерство, но и целое шоу, наполненное невероятной энергетикой и живым общением с публикой. В этот праздничный вечер он выйдет на сцену вместе с Cosy Jazz Band – профессиональными музыкантами, создающими уникальное живое звучание. Их виртуозные аранжировки, стильная подача и безупречное мастерство подарят тебе особое рождественское настроение. В программе прозвучат лучшие хиты и композиции из репертуара Стинга, Майкла Бубле, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Нэт Кинг Коула и других легенд. Концерт пройдёт в легендарном клубе с особой атмосферой и отличной кухней, что сделает вечер по-настоящему тёплым и запоминающимся.