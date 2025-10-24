Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, станет твоим проводником в мир чистой ночной эстетики и глубины. Дарк-джаз — это музыка ночных улиц, шёпота дождя за окном, задумчивых силуэтов в приглушённом свете фонарей. Он соединяет глубину эмбиента, напряжённость нуара и выразительность джазовой импровизации. Замедленные ритмы, бархатные гармонии, тягучие мелодии рождают атмосферу, полную предчувствий и недосказанности. Этим вечером твоим проводниками станут Anton Ryazanov Project — настоящие знатоки дарк-джаза. Музыканты исполнят самые яркие произведения джазовой палитры, а также исполнят свои новые пьесы. Для полноты погружения концерт будут сопровождать видеопроекции из фильма «Невероятно худеющий человек» (1957). Фильм стал культовым благодаря сочетанию захватывающих визуальных эффектов (по тем временам — революционных) и глубокой философской подоплёки. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.