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Джаз, кино и вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

от 2500₽ до 2700₽
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Обволакивающая атмосфера, сотканная из тягучих саксофонных импровизаций, фатальной красоты чёрно-белого экрана и бокала терпкого вина, станет твоим проводником в мир чистой ночной эстетики и глубины. Дарк-джаз — это музыка ночных улиц, шёпота дождя за окном, задумчивых силуэтов в приглушённом свете фонарей. Он соединяет глубину эмбиента, напряжённость нуара и выразительность джазовой импровизации. Замедленные ритмы, бархатные гармонии, тягучие мелодии рождают атмосферу, полную предчувствий и недосказанности. Этим вечером твоим проводниками станут Anton Ryazanov Project — настоящие знатоки дарк-джаза. Музыканты исполнят самые яркие произведения джазовой палитры, а также исполнят свои новые пьесы. Для полноты погружения концерт будут сопровождать видеопроекции из фильма «Невероятно худеющий человек» (1957). Фильм стал культовым благодаря сочетанию захватывающих визуальных эффектов (по тем временам — революционных) и глубокой философской подоплёки. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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