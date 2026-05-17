ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Джаз и вино. Вина Старого Света

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста