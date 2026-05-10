Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.