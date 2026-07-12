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Джаз и вино

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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3500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством. Тематическая дегустация вин с одним из лучших сомелье города. Тема дегустации: Разнообразие белых вин. В программе: — Дегустация отборных вин; — Интересный, живой и «незаумный» рассказ об особенности напитков; — Живая инструментальная музыка, которая создаст нужную атмосферу; — Уют и праздничное настроение, которое ты запомнишь надолго. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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