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Джаз и вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Всех ценителей джаза приглашают провести изысканный вечер в старинной усадьбе. Звуки винтажного рояля будут литься так же свободно, как вино в бокалы. Тебя ждёт тот самый джаз, с которого всё началось. В этот вечер сцена принадлежит фортепиано. Именно оно в джазе всегда было голосом интеллигентной страсти и тонкой экспрессии. Фортепиано в джазе — это не просто инструмент, это сердце жанра. Именно за клавишами рождались первые импровизации, здесь джаз становился камерным и одновременно масштабным, изысканным и дерзким. От нежных аккордов Билла Эванса до хлёстких риффов Телониуса Монка — фортепиано в джазе всегда было пространством свободы, где музыка превращается в диалог с самим собой и с залом. В программе тебя ждут самые яркие и знаменитые произведения фортепианного джаза. Начнут с великих пианистов XX века — Дюка Эллингтона, Билла Эванса, Телониуса Монка, Оскара Питерсона — и продолжат в XXI веке, обращаясь к Киту Джарретту и Брэдлу Мельдо. Это будет концерт в самом утончённом формате джазовой музыки — фортепианном трио. На сцену выйдут: Ксения Савченко — контрабасистка, номинированная на премию Радио JAZZ «Все цвета джаза»; Максимилиан Шевалев — пианист с яркой харизмой и признанием публики; Богдан Ивлев — экспрессивный барабанщик, чья энергия всегда задаёт ритм всему вечеру. В стоимость билета входит приветственные напитки.

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