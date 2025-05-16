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Джаз и вино
Старая Басманная, 15Ас4
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от 2800₽ до 3100₽
Возраст 16+
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Про событие
Здесь будет всё: грув, свинг, блюз, баллады. Армир Ли — саксофонист из Техаса, выпускник Berklee и создатель нового поджанра Modern Bop. Это не просто апгрейд классического бибопа — это джаз, который сохранил душу, но стал ближе к сегодняшнему дню: живой, дерзкий, свободный. Прозвучат авторские треки из Chronicles: Pursuit to Easterness — альбома-саундтрека к личному маршруту Армира по странам Востока, с их светлыми и тёмными сторонами, и философией, родившейся из этих переживаний. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость входит приветственный бокал вина.
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