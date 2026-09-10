«Поцелуй Рио-де-Жанейро» — это музыка с ароматом лайма, ветром с океана и лёгкой бразильской беззаботностью — маленькое путешествие в лето, которое мы решили не отпускать. Зажгут свечи, разольют по бокалам изысканное белое вино и отправишься в музыкальное путешествие по солнечной Бразилии. В программе босса-нова, самба и любимые бразильские мелодии в джазовых аранжировках: «Девушка из Ипанемы», «Летняя самба» и другие композиции в исполнении виртуозных музыкантов квинтета Марьи Суровцевой. Концерт пройдёт в двух частях. Первая — камерная: можно удобно устроиться, слушать музыку, наслаждаться вином и атмосферой усадьбы. А во второй — уберут стулья, дадут телу свободу и позволят себе танцевать, смеяться и наслаждаться жизнью под зажигательную сабу и босса-нову. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.