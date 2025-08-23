В старинной усадьбе XVIII века неоклассика и джаз сплетутся в тонкий, почти интуитивный диалог — вдохновлённый атмосферой чеховских рассказов и мягким светом летнего вечера. Тебя ждёт программа, где прозвучат джазовые миниатюры в авторских аранжировках, в которых слышится стрекот кузнечиков, шелест листвы и негромкие разговоры за вечерним чайным столом. Для истинного погружения, концерт будет сопровождаться кадрами из фильма Никиты Михалкова по пьесам Чехова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Зал будет наполнен морем зелени и живыми растениями — чтобы, переступив порог, ты оказался не в городе, а в пространстве покоя и красоты. Этот вечер создан для того, чтобы его разделить с близкими по духу людьми. Вечер, в котором хочется говорить негромко и смеяться легко. Слушать и не думать ни о чём. Потому что лето — это не просто время года. Это состояние. Маленькая жизнь. В стоимость входит приветственный бокал вина и легкие закуски.