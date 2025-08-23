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Джаз, Чехов и вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 3100₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

В старинной усадьбе XVIII века неоклассика и джаз сплетутся в тонкий, почти интуитивный диалог — вдохновлённый атмосферой чеховских рассказов и мягким светом летнего вечера. Тебя ждёт программа, где прозвучат джазовые миниатюры в авторских аранжировках, в которых слышится стрекот кузнечиков, шелест листвы и негромкие разговоры за вечерним чайным столом. Для истинного погружения, концерт будет сопровождаться кадрами из фильма Никиты Михалкова по пьесам Чехова «Неоконченная пьеса для механического пианино». Зал будет наполнен морем зелени и живыми растениями — чтобы, переступив порог, ты оказался не в городе, а в пространстве покоя и красоты. Этот вечер создан для того, чтобы его разделить с близкими по духу людьми. Вечер, в котором хочется говорить негромко и смеяться легко. Слушать и не думать ни о чём. Потому что лето — это не просто время года. Это состояние. Маленькая жизнь. В стоимость входит приветственный бокал вина и легкие закуски.

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