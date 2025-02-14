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Изображая воздух. Русский импрессионизм

Музей русского импрессионизма
Ленинградский пр-т., 15 строение 11

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от 300₽ до 550₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

В экспозиции произведения 70 мастеров от Константина Коровина, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря до Петра Кончаловского и Ильи Машкова, как отдельные мазки, соберутся в единую картину и позволят представить, насколько масштабным и распространенным было это явление в отечественной художественной культуре рубежа XIX — XX веков. Открывают экспозицию полотна, «изображающие воздух» и выявляющие природу света. Следом за ними будет представлена работа живописцев с цветом. Русские художники, как и их французские коллеги, экспериментировали с палитрой и пришли к несвойственной для направления темной гамме с эффектами ночного освещения и петербургской невской водой, для которой куратор предлагает термин «черный импрессионизм». Отдельное внимание будет уделено этюдам Исаака Левитана, Леонида Пастернака, Леонарда Туржанского, впервые приравненным импрессионистами к самостоятельному произведению. Продолжением этого раздела станут пленэрные композиции Виктора Бориса-Мусатова, Николая Тархова и Давида Бурлюка. Практике импрессионизма будет посвящен и блок «Мастерская», где зритель сможет попасть в учебные классы Академии художеств и МУЖВЗ. На трех этажах музея будут собраны более 150 произведений из 76 частных и государственных собраний со всей страны от Калининграда до Владивостока и Хабаровска. Понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье: 11:00 – 20:00. Среда, четверг: 12:00 – 21:00. Касса закрывается за 30 минут до окончания работы.

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