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Изгои (Misfits)

Strelka Bar
Берсеневская набережная, 14/5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, когда пора танцевать так, словно волшебные 2010-е никуда не уходили. Возвращение во время, когда Деймон Албарн вполне мог оказаться рядом у бара и пропустить пару шотов, когда инди звучал из каждого второго айфона, а инди-дэнс ещё только становился саундтреком ночной жизни. BULATISSIMO SONIA HEIFITZ DIMA NOIRE NATA LUTSUK Вход свободный.

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