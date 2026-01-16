Думер, начни год с правильной холодной и мрачной ноты. «Июльские Дни» помогут прочувствовать январские дни в полную силу. Фирменные декламации под мерный упругий бас застрянут в голове и сорвутся с кончика языка. Более размеренный саунд «культодиночества» накроет мягким сугробом. При поддержке «Тело Раи». В этих песнях легко потерять себя и растворится. Если что, не сопротивляйся — так и задумано.