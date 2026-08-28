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История японской рок-сцены: Вижуал Кей (Visual Kei)

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Вторая лекция из цикла про японскую музыку. В этот раз познакомишься с историей японской рок-сцены и культового токийского района Харадзюку, а также узнаешь про поджанры направления Вижуал Кей (Visual Kei). Лектор: Diemaru, фотограф и исследователь современной японской культуры. Что взять с собой: тапочки, вкусняшки к чаю (по желанию). Мерч: на месте можно будет купить оригинальные чеки и акриловые стенды в поддержку групп. Деньги с них будут перечислены в Японию. Для регистрации поставь + под постом в тг, если собираешься прийти. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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