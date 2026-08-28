История японской рок-сцены: Вижуал Кей (Visual Kei)
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Вторая лекция из цикла про японскую музыку. В этот раз познакомишься с историей японской рок-сцены и культового токийского района Харадзюку, а также узнаешь про поджанры направления Вижуал Кей (Visual Kei). Лектор: Diemaru, фотограф и исследователь современной японской культуры. Что взять с собой: тапочки, вкусняшки к чаю (по желанию). Мерч: на месте можно будет купить оригинальные чеки и акриловые стенды в поддержку групп. Деньги с них будут перечислены в Японию. Для регистрации поставь + под постом в тг, если собираешься прийти. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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