История глаза. Часть 3
Образцова 11, стр.1, лит. А
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Поговоришь о твоём чувственном переживании кино, о твоём столкновении именно с кинематографом. Что происходит с тобой в кинозале в физиологическом и психологическом смысле? Ты находишься в каком-то особом гипнозе, или твоё понимание и отношение к событиям фильма ничем не отличается от восприятия аналогичных событий в реальной жизни? В чём не согласны друг с другом теория киноаппарата — и когнитивистские подходы в киноведении? Лектор — Евгений Майзель, киновед, кинокритик и писатель.
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