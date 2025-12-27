Поговоришь о твоём чувственном переживании кино, о твоём столкновении именно с кинематографом. Что происходит с тобой в кинозале в физиологическом и психологическом смысле? Ты находишься в каком-то особом гипнозе, или твоё понимание и отношение к событиям фильма ничем не отличается от восприятия аналогичных событий в реальной жизни? В чём не согласны друг с другом теория киноаппарата — и когнитивистские подходы в киноведении? Лектор — Евгений Майзель, киновед, кинокритик и писатель.