В окружении подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо ты сможешь создать интерьерную мозаику. Галерея закроется для публики — и на 1,5 часа станет твоим личным пространством для вдохновения. Сегодня мозаика — не просто декор, а визуальный язык времени. Это один из древнейших видов искусства: от античных вилл и византийских храмов до модернистских станций метро. Здесь прошлое встречается с современным творчеством. Под руководством художника ты освоишь основы мозаичной техники и составишь собственную яркую композицию. Готовую работу заберёшь с собой — как тёплый сувенир, в котором застыл этот особенный вечер. Никаких художественных навыков не нужно: здесь делают акцент не на профессионализме, а на эмоциях и свободе самовыражения. В просторах старинной усадьбы Голицыных тебя ждёт непринуждённая атмосфера, игристое, лёгкие разговоры об искусстве и новые знакомства с единомышленниками. Что входит в стоимость: — Камерная группа единомышленников — Закрытое пространство галереи — Сопровождение художника в течение мастер-класса — Все расходные материалы — Возможность творить среди подлинников великих художников — Дегустация напитков Ведущая: Кристина Морозова — мастер-керамист, специалист по созданию мозаичных картин, организатор творческих бранчей, соосновательница арт-клуба «Соулмейтс».