Творческий союз Кати и Тагира (Mira Pirs), двух музыкантов, которые соединили в своём проекте эмоции и звук, голос и пространство. Их музыка рождается на грани технологий и чувств. Тагир строит её как храм звука, а Катя наполняет его дыханием и смыслом. Именно эта алхимия делает дуэт одним из самых ярких открытий новой сцены. Дуэт, который меняет представление об электронной музыке впервые выступит в пространстве «Море Музыки», где цифровое и человеческое сплетется воедино, а сцена станет пространством полного погружения в футуристичный сплав дип-хауса, техно и дарк-попа.