Isentie
проспект Мира, 119с23
Начало:
Завершение:
от 1900₽ до 8400₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Творческий союз Кати и Тагира (Mira Pirs), двух музыкантов, которые соединили в своём проекте эмоции и звук, голос и пространство. Их музыка рождается на грани технологий и чувств. Тагир строит её как храм звука, а Катя наполняет его дыханием и смыслом. Именно эта алхимия делает дуэт одним из самых ярких открытий новой сцены. Дуэт, который меняет представление об электронной музыке впервые выступит в пространстве «Море Музыки», где цифровое и человеческое сплетется воедино, а сцена станет пространством полного погружения в футуристичный сплав дип-хауса, техно и дарк-попа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи