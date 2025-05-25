13 нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдалённо напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности. Зрители также могут повлиять на судьбу героев, отдав свой голос за того персонажа, который, по их мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день. Даты проведения: 16 января и 20 февраля с 19:00 до 21:30.