Интуиция
Чистопрудный бульвар, 19 стр.1
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Завершение:
от 3000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
13 нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдалённо напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности. Зрители также могут повлиять на судьбу героев, отдав свой голос за того персонажа, который, по их мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день. Даты проведения: 16 января и 20 февраля с 19:00 до 21:30.
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