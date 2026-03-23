Интуиция
Чистопрудный бульвар, 19 стр.1
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 11000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
13 нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдалённо напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности. Зрители также могут повлиять на судьбу героев, отдав свой голос за того персонажа, который, по их мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день. Продолжительность: 2 часа 45 минут с 1 антрактом. В марте спектакль можно посмотреть 23 и 31 числа, в апреле - 9 и 18 числа. Начало в 19:00. Удобный день сможешь выбрать на сайте.
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