13 нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдалённо напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности. Зрители также могут повлиять на судьбу героев, отдав свой голос за того персонажа, который, по их мнению, заслуживает сожаления и ещё одного шанса прожить свой последний день. Продолжительность: 2 часа 45 минут с 1 антрактом. В марте спектакль можно посмотреть 23 и 31 числа, в апреле - 9 и 18 числа. Начало в 19:00. Удобный день сможешь выбрать на сайте.