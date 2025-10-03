Лейблы Core и #Internetghetto объединяются для совместного проекта, исследующего электронную музыку, выросшую в цифровой среде. На одну ночь танцпол превратится в карту интернет-культур: post-club, deconstructed, electro house, dubstep, hyper-trance, hyperpop, EDM и другие направления. Здесь будут артисты, чья музыка говорит языком времени — многослойным, гибким и открытым к эксперименту. Broosnica Summer of Haze Maxim Moloko Krbss Saburov Lera Raevskaya Chaika Nest Denis Cord