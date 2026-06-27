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Интерактивная выставка «Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий»

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1200₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Ты узнаешь, как развивались шифры, секретная связь и технологии защиты информации, а затем разберёшься, как цифровая безопасность касается повседневной жизни: данных, денег, смартфонов, Wi-Fi и онлайн-сервисов. Выставка объединит три тематических раздела: «От телефона к облаку» — масштабная хроника становления информационной безопасности: от взлома шифровальных машин и телефонных сетей в ХХ веке до появления криптовалют, ботнетов и громких современных утечек данных. Каждый этап представлен через ключевые события и объекты, определившие развитие киберпространства. «Пространства доверия» — интерактивная зона, где посетители могут оказаться в пространствах кафе, офиса, банка и дома по разные стороны цифрового барьера: в роли жертвы, хакера или эксперта по информационной безопасности. Здесь оживают реальные угрозы — фишинг, подмена Wi-Fi, уязвимости банкоматов, взломы «умных» устройств и атаки на транспортные системы — и демонстрируются способы им противостоять. «Будущее» — финальная зона, где каждый через личный опыт сможет сформулировать собственное понимание защищенности, уязвимости и доверия в эпоху высоких технологий. Выставку будет сопровождать большая публичная и инклюзивная программы: тематические экскурсии, встречи с учеными и инженерами, мастер-классы и практикумы, живые разговоры об исследованиях и технологиях, которыми мы пользуемся каждый день. Рекомендуют заложить на посещение не менее 3 часов. Приобретённые билеты необходимо провалидировать у администраторов музея на цокольном этаже. 27-28 июня пройдут концерт, лекция - вход бесплатный. Расписание на сайте

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