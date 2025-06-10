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In_Somnia

Гиперион
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Импровизационная саунддрама. In_Somnia — это вокальное исследование фаз сна, вдохновлённое нейробиологией сновидений. Каждый звук здесь рождается в моменте, через свободную импровизацию, но в рамках структур и партитур заданной темы. В нынешней реальности сейчас существует ещё и реальность нейросети. Нейросеть, подобно мозгу во сне, собирает фрагменты, накопленные в течение дня, перерабатывает их и формирует выход — не буквальную копию, а новое, обобщённое состояние. В этом контексте In_somnia становится не только практикой импровизации, но и способом артикулировать ту часть восприятия, которая разворачивается вне поля контроля — по законам иной, нелинейной логики, свойственной как сну, так и алгоритму.

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