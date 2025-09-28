Истории о настоящих девичьих трагедиях, приправленные древними мифическими сказаниями. Rozgi— это пришельцы с Уральских земель. Их песни — это путешествие по мрачной русской сказке, где переплетаются тяжёлые рифы, народные напевы, свет и тьма. Музыка тёмных лесов и ледяных рек, в которых водятся ведьмы и черти. За доступной мелодикой — непроглядная тоска, боль и отчаяние. Свежая кровь жанра — Inna Syberia. Inna предложит тебе колдовское зелье, в котором перемешаны тяжёлые гитарные рифы и пронзительный вокал. А аутентичные звуки, переложенные на современный лад, вскружат вашу этническую душу и оставят тебя без движения до конца прослушивания, словно то самое зелье Бабы-яги. Группы представят новые альбомы и полноценные программы.