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Вечеринки
Про событие
Вечеринка для меломанов, аудиофилов, танцоров и эстетов — вечер душевной танцевальной музыки. Два танцпола, тёплый звук, семь часов настоящей хаус-музыки и чувственного диско в исполнении легенд и новых героев музыкальной сцены: Raflifeyo, Black Truffle, Nattylee, Lowres, Maryag. А откроет этот уютный вечер Александр Lay-Far — уникальным аудиофильским диджей-сетом на проигрывателях магнитной ленты Revox! Вход свободный.
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