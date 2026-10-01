Вечеринка для меломанов, аудиофилов, танцоров и эстетов — вечер душевной танцевальной музыки. Два танцпола, тёплый звук, семь часов настоящей хаус-музыки и чувственного диско в исполнении легенд и новых героев музыкальной сцены: Raflifeyo, Black Truffle, Nattylee, Lowres, Maryag. А откроет этот уютный вечер Александр Lay-Far — уникальным аудиофильским диджей-сетом на проигрывателях магнитной ленты Revox! Вход свободный.