Imperialis Orchestra
проспект Мира, 119с23
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от 1800₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда
Про событие
В пространстве «Море Музыки» прозвучат самые известные мелодии звёзд Сан-Ремо в эксклюзивных аранжировках Imperialis Orchestra. Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Эрос Рамаццотти — чьи хиты знакомы каждому, обретут новое звучание в обрамлении подводного мира. Этот вечер станет настоящим путешествием в солнечную Италию — музыку, которая согревает, вдохновляет и дарит ощущение праздника. Чао, Италия.
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