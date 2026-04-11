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Imperialis Orchestra

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

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Завершение:

от 1800₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

В пространстве «Море Музыки» прозвучат самые известные мелодии звёзд Сан-Ремо в эксклюзивных аранжировках Imperialis Orchestra. Адриано Челентано, Робертино Лоретти и Аль Бано, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Эрос Рамаццотти — чьи хиты знакомы каждому, обретут новое звучание в обрамлении подводного мира. Этот вечер станет настоящим путешествием в солнечную Италию — музыку, которая согревает, вдохновляет и дарит ощущение праздника. Чао, Италия.

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