Iknownothing
Малая Семёновская улица, 5с10
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от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Жигулёвские пост-рокеры с многослойным ананасовым лором устраивают сольник, ревербераций от которого хватит на пару-тройку зим. В вишлисте от самих Iknownothing как любимые темы из прошлых мини-альбомов, под которые ты грустил ещё в прошлом сезоне, так и совсем свежие наброски. А если осталась тень сомнений, её развеют «фото и напитки» на разогреве.
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