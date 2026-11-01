Жигулёвские пост-рокеры с многослойным ананасовым лором устраивают сольник, ревербераций от которого хватит на пару-тройку зим. В вишлисте от самих Iknownothing как любимые темы из прошлых мини-альбомов, под которые ты грустил ещё в прошлом сезоне, так и совсем свежие наброски. А если осталась тень сомнений, её развеют «фото и напитки» на разогреве.