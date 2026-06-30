Что остаётся от человека, когда его жизнь — это бесконечный поток данных, событий и экранов? Таким вопросом задаётся художник Миша Бурый в своей новой персональной выставке. Его проект исследует состояние субъекта в реальности, где непрерывность стала главным условием существования. Сегодня жизнь разворачивается в режиме постоянной активности: события возникают и исчезают в потоке данных, а их значимость определяется не длительностью, а скоростью ухода. В этой логике меняется и природа следа. Раньше он хранил память о действии и его авторе, теперь — фиксирует структуру опыта, проходящего сквозь человека. Образ Икара становится метафорой современного субъекта, обращённого к свечению экранов и информационных потоков. Цифровая среда проникает в повседневность, меняет положение тела, включая его в режим постоянной готовности. Видимость растёт, но след становится менее очевидным. В проекте след понимается как место пересечения сил: реальность оставляет отпечатки, тело превращается в карту напряжений. Этот процесс раскрывается через три состояния, отсылающих к ницшеанской триаде: накопление следов среды, дистанцирование и осознание механизмов опыта, игра, в которой след обретает самостоятельность внутри потока. Состояния сосуществуют и сменяют друг друга, образуя цикл современного существования. Живопись здесь служит инструментом фиксации этих процессов. Визуальное пространство сохраняет следы взаимодействия человека со средой, проявляя структуру современного времени. Так возникает фигура Икара цифровой эпохи — окружённый светом потоков, он позволяет увидеть силы, формирующие наш опыт сегодня. О художнике Миша Бурый (р. 1986) окончил Набережночелнинский колледж искусств и ВГИК (анимация и компьютерная графика). Резидент «Сводов» ГЭС-2, мастерских «Гаража», «Открытых студий» Винзавода. Участник 2-й Триеннале в «Гараже» (2020–2021). В 2021 году получил грант Ruinart Art Patronat и провёл выставку на Cosmoscow. Работы — в частных коллекциях России, Италии, Франции. Художественная стратегия Бурого — переработка индустриальных остатков (бумага, дерево, текстиль, пластик, металл) в пространственные конструкции. Он исследует диалектику оригинала и копии, критикует визуальные коды консьюмеризма, обнажая их искусственную природу. Композиции балансируют между фигуративностью и абстракцией, вовлекая зрителя в активное восприятие. Переопределяя статус отвергнутых материалов, Бурый моделирует механизмы перераспределения ценности, превращая утраченные ресурсы в культурный капитал. Режим работы: ежедневно 11:00 – 20:00