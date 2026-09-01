Тебя ждёт каноническая версия рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре с успехом идёт в театре Стаса Намина уже почти двадцать лет. На сегодняшний день эта постановка — самая близкая по своему звучанию к авторской версии Jesus Christ Superstar, вышедшей на пластинке в 1970 году. Режиссёрская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета. Продолжительность: 1 час 30 минут. Ближайшие даты: 11 сентября 20:00 19 сентября 19:00