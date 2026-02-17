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ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 300₽ до 1800₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

В галерее открылась выставка, объединяющая абстрактную графику Тимофея Малярова и модульную керамику Ольги Симоновой. В центре проекта — не сюжеты и подтексты, а опыт присутствия, взаимодействие с цветом, формой и деталями. Экспозиция представляет два разных по форме, но близких по сути художественных метода. Тимофей Маляров создает абстрактную графику на пересечении цветовых плоскостей, линий и ритмов. Без заданного смыслового «ключа» его работы предлагают позволить чувствам выйти на первый план и ощутить живую гармонию листа. Ольга Симонова работает с модульной керамикой на магнитах: зритель может стать соавтором, пересобирая детали и создавая свою версию произведения — так художница отражает идею пересборки рутины в игре. Оба автора строят целое из декоративных элементов, создавая пространство, где тревога отступает. Этот подход перекликается с философией Жоана Миро, для которого каждая точка и линия обладали внутренней автономией. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00

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