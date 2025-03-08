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Игорь Яковенко & Elektromonteur: Сахарный отец

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Некоторые союзы будто созданы на небесах: тройственный альянс звезд электрошансона — композитора-концептуалиста Игоря Яковенко и дуэта Elektromonteur, — создан где-то в поднебесье, чтобы звучать со сцены Yauza пышным букетом из декадентской романтики. Слушаем по-весеннему свежий мини-альбом «Сахарный отец», собранный по лепестку из сладости Рахманинова, фортепианных этюдов Санчира Бадакова и Михаила Борзенкова, чувственности Марка Алмонда, иронии Sparks и других мотивов, которые стоит дарить на 8 марта — вместо коробок «Рафаэлло» и тюльпанов в прозрачной обёртке. Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.

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