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Идиотология

Электротеатр Станиславский
Тверская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В основе спектакля композиция из двух текстов: романа Фёдора Достоевского «Идиот» и философского труда предшественника классической немецкой философии Готфрида Лейбница «Монадология». Князь Мышкин очарован идеей объединить два мира: мир божественного закона и мир земной. Сложно сказать, является ли князь носителем дара гениальности или это болезнь, слепость души, «идиотизм». Князь Мышкин совершает попытку изменить природу вещей, пробудить воспоминание души о своих божественных принципах, но не из храма (ведь он не священник, он светский человек), а изнутри самой жизни, тем самым нарушая естественный ход вещей. Мир вокруг него начинает рассыпаться. Продолжительность – 2 часа 20 минут с антрактом.

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