ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Хуманитас Инжиниринг

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Никакой фантастики. Ничего сверхъестественного. Просто женщина хочет, чтобы ей было с НИМ хорошо. А когда ей с ним может быть хорошо? Когда он соответствует её представлениям о том, какой он - её идеальный мужчина. Рост, вес, нос. Размер ноги. Это важно! И чтобы никогда не говорил, например, «не выдумывай». Нет, не «например», точно чтобы не говорил. И, не забыть, чтобы заботливый по шкале от 1 до 10, конечно, 10. Компания «Хуманитас Инжиниринг» обещает исполнить проект по заданным вами характеристикам. Четкость формулировок - это важно. Прием заявок на идеального партнера ведет женщина-робот. Она не дискутирует, она фиксирует и уточняет. Всё записано, утверждено, модель в разработке. Нужна корректировка? К тебе направлен опытный экземпляр. Внеси уточнения. Возможно счастье, когда всё сделано так, как ты и заказывала? А, может быть, всё вообще не то, чем кажется? Кто мы? «Опытные экземпляры», выполненные по чьему-то заказу? Реальные люди? А важно?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста