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Художники и их музы: разбитые сердца прекрасных женщин

«Рукав» Арт-кафе
Земляной вал 59, стр. 2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции поговорят о женщинах, которых ты знаешь по картинам, но возможно не знаешь как людей. На встрече будет много реальных историй. Поговорят о том, как художники выбирали своих моделей, почему могли возвращаться к одному женскому образу снова и снова, как личные отношения влияли на живопись и что происходило, когда между искусством и человеком художник выбирал искусство. Будут и истории тех женщин, которым удалось не раствориться в чужой славе. И тех, чьи имена сегодня почти забыты, хотя их лица до сих пор узнают миллионы. Ты узнаешь: — кем на самом деле были музы известных художников; — как отношения между художником и моделью переходили в любовь; — почему роль музы могла быть очень зависимой; — что происходило, когда появлялась другая женщина; — как ревность, измены и расставания отражались в живописи; — почему некоторые художники снова и снова возвращались к одному женскому типу; — как жёны и возлюбленные влияли на карьеру художника; — и почему красивые женские портреты иногда скрывают совсем не красивые истории. Напитки и еда не входят в стоимость билета и заказываются отдельно по меню.

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