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Хэллоуин

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Раз, два — «Смена» заберёт тебя. Три, четыре — ты на страшном пире. Пять и шесть — место для тебя здесь есть. Семь и восемь — маски до рассвета носят все. Девять, десять — в зале гаснет свет… Ты пришёл на танцы. А живой ли — нет? Не пугайся скрипа стен. Этой ночью ты в плену. Хочешь крикнуть — подпевай. Хэллоуин. Не засыпай.

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