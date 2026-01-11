Раз, два — «Смена» заберёт тебя. Три, четыре — ты на страшном пире. Пять и шесть — место для тебя здесь есть. Семь и восемь — маски до рассвета носят все. Девять, десять — в зале гаснет свет… Ты пришёл на танцы. А живой ли — нет? Не пугайся скрипа стен. Этой ночью ты в плену. Хочешь крикнуть — подпевай. Хэллоуин. Не засыпай.