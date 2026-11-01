Инди-группа из Владивостока, признанная «лучшей молодой группой» России по версии Jager Music Awards. Их альбом «Паника» вошёл в топы релизов 2024 года, а совместный трек «Корюшка» с группой «Мумий Тролль» покорил чарты. Музыка hehehe — это энциклопедия людских тревог, но к каждой есть примечание «как с этим справиться». 26 декабря в пространстве «Море Музыки» оживёт настоящий новогодний утренник — трогательный праздник родом из детства, наполненный сказкой, добротой и предвкушением чуда. Гостей ждут в самых нарядных праздничных костюмах. В таинственном полумраке ночного океанариума, под переливы водных бликов и мягкое неоновое сияние среди морских обитателей, прозвучит живая музыка, возвращающая веру в волшебство. Каждый билет даст возможность прогуляться по всей экспозиции океанариума.