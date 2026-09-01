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The Hatters

Динамо, Ленинградский проспект, 36

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от 3000₽ до 8500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Безумная энергия, дух уличного праздника и смесь жанров, под которую невозможно стоять на месте — концерт The Hatters превращается в настоящее музыкальное приключение. Группа привезёт свои главные хиты, фирменный балканский вайб, мощный живой звук и ту самую атмосферу, где в один момент все танцуют, поют и становятся частью большого шумного карнавала. Скрипки, духовые, рок-н-ролл и безудержная харизма — всё, за что любят The Hatters, в одном вечере. Подойдёт тем, кто ценит живые концерты с настоящим драйвом, любит неожиданные музыкальные миксы и хочет выйти с площадки с ощущением маленького фестиваля внутри города. 27 ноября в 20:00 28 ноября в 19:00

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