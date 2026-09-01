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hodila izba

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

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от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Экспериментальная фолк-группа, состоящая из 4 девушек, неравнодушных к традиционной русской культуре. Девушки сочетают академическое образование Гнесинского училища и современное звучание. Их цель — знакомство зрителя с многогранностью и разнообразием русской музыкальной культуры. В составе проекта: Анастасия Ченцова, Марина Рожкова, Лейла Зейд Килани, Мария Шишова. Девы совместно с Евгением Романовым представят программу, посвящённую традиционным нарядам и песенной культуре Архангельской губернии, откуда были собраны образцы коллекции. Участники проекта поделятся своими знаниями, основанным на научных исследованиях и личном этнографическом опыте. Расскажут материал с юмором и любовью и, конечно же, споют. Приглашенный гость: Евгений Романов — выпускник РАМ им. Гнесиных, руководитель этнического направления Центра искусств Гнесинский Российской академии музыки имени Гнесиных, коллекционер русского крестьянского костюма, собиратель и исследователь русской традиционной культуры, эксперт шоу «Ну-ка все вместе».

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