Экспериментальная фолк-группа, состоящая из 4 девушек, неравнодушных к традиционной русской культуре. Девушки сочетают академическое образование Гнесинского училища и современное звучание. Их цель — знакомство зрителя с многогранностью и разнообразием русской музыкальной культуры. В составе проекта: Анастасия Ченцова, Марина Рожкова, Лейла Зейд Килани, Мария Шишова. Девы совместно с Евгением Романовым представят программу, посвящённую традиционным нарядам и песенной культуре Архангельской губернии, откуда были собраны образцы коллекции. Участники проекта поделятся своими знаниями, основанным на научных исследованиях и личном этнографическом опыте. Расскажут материал с юмором и любовью и, конечно же, споют. Приглашенный гость: Евгений Романов — выпускник РАМ им. Гнесиных, руководитель этнического направления Центра искусств Гнесинский Российской академии музыки имени Гнесиных, коллекционер русского крестьянского костюма, собиратель и исследователь русской традиционной культуры, эксперт шоу «Ну-ка все вместе».