Ужин-спектакль в 7 курсах по культовому роману Милорада Павича. Магическая история исчезнувшего народа, облачённая в образы, звуки, вкусы и ароматы. Знаменитый роман-лексикон Милорада Павича лег в основу иммерсивного спектакля и уникального меню, где Красная, Жёлтая и Зелёная книги раскроются в воссозданных традициях и ритуалах. Смыслы обретут формы и имена. Исчезнувшее вернётся, перетасовывая сюжеты и судьбы. Сны проникнут внутрь всего и найдут части всецелого. 7 курсов: Овощи: Первый курс — Жёлтая книга свекла / морковь / редиска / угольная земля / перец-клубника Рыба Второй курс — Красная книга лосось / креветка / гребешок / помело Злаки Третий курс — Зелёная книга булгур / баклажан / помидоры / каперсы / урнебес Ритуал Четвёртый курс — Жёлтая книга палтус / форель / нори / свекла / чили Дичь Пятый курс — Красная книга утка / корень сельдерея / ежевика / черешня Пирог Шестой курс — Зеленая книга ягненок / маш / базилик / чили Финал Седьмой курс — Хазары ржаной бисквит / солод / ряженка / чёрная Действующие лица: Бренд-шеф — Борис Йованович Шеф-повар — Николай Ананьев Композитор — Рамазан Юнусов Актриса — Ульяна Лукина Видеохудожник — Sinitsa Видеоинженер — Vj Vizart Режиссер — Варвара Обидор Художник — Пелагея Щеглинская Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00