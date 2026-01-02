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Happy New Year Jazz Brunch

Jam Club
улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Концерты
Еда

Про событие

Здесь ты сможешь насладиться атмосферой старого доброго джаза. Эта традиция, зародившаяся более 100 лет назад, продолжает радовать любителей музыки и вкусной еды по всему миру. Начало выступления музыкантов - 15:00. Сбор гостей - 14:00. Выступление джаз-бэнда продлится с 15:00 до 17:00.

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