Хадн дадн — единственная группа в мире, играющая в жанре «ляоакын», лауреаты премии Jager Music Awards, авторы песни «Мы сегодня дома», группа, переживающая глубокую трансформацию с каждым новым альбомом, группа-загадка, группа-галлюцинация, группа, поющая про небо над третьим транспортным, белого пастушка и мартинсы. 23 апреля группа даст большой весенний концерт с программой под названием «Кульминация весны» в Москве. «Начнётся апрель, будет расцветать дворовая культура, лавочная песня, вернутся птички, повсюду из раздетых земель выступят синие жуки, а по небу поедут бардовские облака и станцуют жёлтые карлики. В этот вечер состоится презентация песен на асфальте, розыгрыш вееров, будут специальные гости, игра в классики, любимые хиты и весеннее безе. Начало Meet&Greet в 18:00. Билет на концерт приобретается отдельно.