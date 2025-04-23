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Хадн дадн. Кульминация весны

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3600₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Хадн дадн — единственная группа в мире, играющая в жанре «ляоакын», лауреаты премии Jager Music Awards, авторы песни «Мы сегодня дома», группа, переживающая глубокую трансформацию с каждым новым альбомом, группа-загадка, группа-галлюцинация, группа, поющая про небо над третьим транспортным, белого пастушка и мартинсы. 23 апреля группа даст большой весенний концерт с программой под названием «Кульминация весны» в Москве. «Начнётся апрель, будет расцветать дворовая культура, лавочная песня, вернутся птички, повсюду из раздетых земель выступят синие жуки, а по небу поедут бардовские облака и станцуют жёлтые карлики. В этот вечер состоится презентация песен на асфальте, розыгрыш вееров, будут специальные гости, игра в классики, любимые хиты и весеннее безе. Начало Meet&Greet в 18:00. Билет на концерт приобретается отдельно.

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